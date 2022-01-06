اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 12:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان تأمر التجار بإزالة رؤوس دمى العرض فى المحلات بسبب مخالفتها للشريعة

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 ص
طالبان تأمر التجار بإزالة رؤوس دمى العرض فى المحلات بسبب مخالفتها للشريعة مقاتلو طالبان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت حركة طالبان الأفغانية بائعي الملابس فى هرات غربى البلاد بقطع رؤوس دمى العرض فى متاجرهم، حيث تعتبرها الحركة مخالفة للشريعة الإسلامية.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات أن حركة طالبان طلبت من التجار قطع رؤوس دمى العرض لكونها تتعارض مع الشريعة.
 
ومنذ أمس الثلاثاء، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع مصور يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية، وقبل أيام، ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" فى المحلات.‏
 
ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
 
وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالى، وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.
 
وأفاد موقع "راحة برس" الأفغانى، أن أصحاب المتاجر في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكى.
 
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.
 
واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.

طالبان

أفغانستان

المانيكان

حركة طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2021 يرحل والصرعات العالمية مستمرة.. صحف إسبانية ترصد أهم الجبهات الدولية المفتوحة.. أزمة روسيا والغرب حول أوكرانيا مستمرة .. مستقبل أفغانستان بعد عودة طالبان يثير القلق.. وأزمة متوطنة فى هايتى بعد مقتل رئيسها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:30 م

لافروف: نحافظ على اتصالات العمل مع ممثلي حركة طالبان الأفغانية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:20 م

دبلوماسى أفغاني: "طالبان" تصدر جوازات سفر أفغانية لأعضاء "القاعدة" و"داعش"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:04 م

نائب رئيس الوزراء بحكومة طالبان يطلب من أمريكا الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة