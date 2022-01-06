طالبان تأمر التجار بإزالة رؤوس دمى العرض فى المحلات بسبب مخالفتها للشريعة

كتب محمد جمال

أمرت حركة طالبان الأفغانية بائعي الملابس فى هرات غربى البلاد بقطع رؤوس دمى العرض فى متاجرهم، حيث تعتبرها الحركة مخالفة للشريعة الإسلامية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات أن حركة طالبان طلبت من التجار قطع رؤوس دمى العرض لكونها تتعارض مع الشريعة.

ومنذ أمس الثلاثاء، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع مصور يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية، وقبل أيام، ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" أمرت بقطع ‏رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان" فى المحلات.‏

ووصفت "طالبان" رؤوس الدمى بـ "الأصنام"، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالى، وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.

وأفاد موقع "راحة برس" الأفغانى، أن أصحاب المتاجر في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكى.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.

واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.