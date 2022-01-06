اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان ملح طعام وكلور خام مجهولين المصدر بحملة تموينية بشبرا الخيمة

الخميس، 06 يناير 2022 11:26 ص
ضبط 4 أطنان ملح طعام وكلور خام مجهولين المصدر بحملة تموينية بشبرا الخيمة ملح طعام مجهول المصدر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط تنك بلاستيك كلور خام سعة التنك 3 أطنان كلور خام مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمخزن منظفات صناعية، بدون ترخيص أو سجل صناعى، بنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث يقوم بتصنيع المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 كرتونة ملح طعام زنة الواحدة 5 كيلو جرام بإجمالى وزن 1 طن ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، بمنطقة المنشي الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

شبرا الخيمة

ملح طعام

كلور خام

مصنع منظفات

بدون ترخيص

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