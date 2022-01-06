ضبط 268 كجم أغذية فاسدة وإعدام نص طن زيوت وعصائر لعدم صلاحيتها بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شن مكتب الأغذية المركزى بالمنصورة، حملة مكبرة علي النوادي المطلة علي النيل للتأكد من جودة الأغذية المقدمة للاعضاء أثناء الأعياد والعطلات والتاكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيرس كورونا والمنشات الغذائية المحيطة بالنوادي بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة ، وذلك استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

كما تم المرور علي 16 منشأة غذائية، وجد منها 3 بدون ترخيص ، واغلاق منشأتين لوجود خطر داهم بهم كما تم تحرير عدد 12 محضر جنحة صحية ، لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية للعاملين، وتم سحب 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية، وتم ضبط 268 كيلو أغذية مختلفة للتغير في خواصها وعدم وجود بيان عليها وبياناتها كالاتي 135 كيلو لحم مجمدة ومتبلة 20 كيلو شاورما فراخ "سيخ شاورما" 45 كيلو فراخ متبلة 30 كيلو فراخ مجمدة 38 كيلو عجين وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق كما تم اعدام مايقرب من نص طن مواد غذائية وزيوت وعصائر لتغير في خواصها وبياناتها ، 100 كيلو خضار طازج "طماطم /خيار /جزر / كابتشو"، 40 كيلو دجاج مطهي ، 60 كيلو أرز بسمتي مطهي ، 200 لتر زيوت محروقة ، 100 عصائر ومياة غازية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد مكي على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.