ضبط المتهم بالتعدى على طفلة بأحد شوارع مركز السنطة فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة بمحافظة الغربية.

وألقت الشرطة القبض على مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله رصد كاميرات مراقبة لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه حال سير (طفلة سن 13 ، وشقيقتها سن 7 سنوات - بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) قام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الناحية) بالإمساك بإحداهما، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

باستدعاء الطفلة حضرت صحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) واتهمت المذكور بالتحرش بابنتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.