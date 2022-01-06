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صور.. ذوو القدرات بكفر الشيخ يشاركون بالمعسكر الكشفى والإرشادى بأبى قير

الخميس، 06 يناير 2022 09:00 ص
صور.. ذوو القدرات بكفر الشيخ يشاركون بالمعسكر الكشفى والإرشادى بأبى قير ذوو الهمم بكفر الشيخ يشاركون في معسكر أبى قير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شارك أبطال محافظة كفر الشيخ من ذوى القدرات والهمم المعسكر الكشفي والإرشادي السادس الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، لذوي القدرات والهمم تحت شعار "أنا أستطيع بشكل مختلف"، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 750شابا وفتاة من ذوي الإعاقة السمعية والذهنية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تزداد أهمية مشاركة أبنائنا في المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية، تأتى مشاركة أبناء مكتب ذوى الهمم والقدرات بكفر الشيخ، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب ذوى الهمم بالمحافظة.

وأضاف محروس، يتنافس المشاركون في مجالات عدة منها، النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، الخدمة العامة"، وتضم لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين والخبراء، وتشارك كل محافظة بفريقين أحدهما بنين والآخر بنات، ويتكون كل فريق من 9 مشاركين؛ منهم 6 من ذوي الإعاقة الذهنية و3 من ذوي الإعاقة السمعية.

تعدد مشاركات ذوي الهمم من ابناء كفر الشيخ
تعدد مشاركات ذوي الهمم من أبناء كفر الشيخ
 
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
 
ذوي الهمم بكفر الشيخ يشاركون في معسر ابو قير
ذوو الهمم بكفر الشيخ يشاركون في معسكر أبى قير
 
ذوي الهمم يشاركون في معسكر أبو قير
ذوو الهمم يشاركون في معسكر أبو قير

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