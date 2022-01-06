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شبورة كثيفة غدا وضباب وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الخميس، 06 يناير 2022 01:22 م
شبورة كثيفة غدا وضباب وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات الطقس - شبورة كثيفة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ،  طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة 
 
 
 
 

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