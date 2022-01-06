سول تحث بيونج يانج على الاستجابة لدعوات الحوار بعد إطلاقها قذيفة

سول أ ش أ

حثت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، كوريا الشمالية على الاستجابة لدعوات الحوار بعد أن أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستى باتجاه البحر الشرقي، فى أحدث استعراض للقوة.

وقالت وزارة الوحدة - فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية - : "سنبقى الوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة المستقرة بينما نواصل الجهود لتحسين العلاقات بين الكوريتين إلى مستوى لا رجوع فيه من خلال استئناف الحوار والتعاون"، مضيفة : "نحث كوريا الشمالية على الرد بصدق على جهودنا لتحقيق السلام والتعاون من خلال الحوار".

وأطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا صباح اليوم من مقاطعة جاجانج فى شمال كوريا الشمالية، حيث زعمت أنها أطلقت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت فى سبتمبر من العام الماضي، وفقًا للجيش الكورى الجنوبي.

وجاء إطلاق الصاروخ قبل ساعات من حضور الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" حفل وضع حجر الأساس لخط سكة حديد فى بلدة كوسونغ الحدودية بين الكوريتين.

وكانت إعادة ربط الطرق العابرة للحدود والسكك الحديدية أحد الاتفاقات الرئيسية التى تم التوصل إليها خلال قمة 2018 بين الرئيس "مون" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ-أون".