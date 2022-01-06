اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سوريا: القوات الإسرائيلية تعتدى بالقذائف على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة

الخميس، 06 يناير 2022 01:44 ص
سوريا: القوات الإسرائيلية تعتدى بالقذائف على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة غارات _ صورة أرشيفية
دمشق-أ ش أ:

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، باعتداء القوات الإسرائيلية بعدد من القذائف على منطقة الأحراج التابعة لبلدة الحرية بريف القنيطرة الشمالى الغربي.

 

وأوضحت (سانا) أن القوات الإسرائيلية استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوى انفجارات فى المنطقة، مشيرة إلى أن القذائف جاءت تزامنا مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلى المروحى والاستطلاعى بالمنطقة.

 

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتدت فى الـ 28 من الشهر الماضى بالصواريخ على ساحة الحاويات فى الميناء التجارى فى اللاذقية.

 

 


سوريا

أخبار سوريا

القوات الإسرائيلية

ريف القنيطرة

عنف الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة