سوريا: القوات الإسرائيلية تعتدى بالقذائف على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة

دمشق-أ ش أ:

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، باعتداء القوات الإسرائيلية بعدد من القذائف على منطقة الأحراج التابعة لبلدة الحرية بريف القنيطرة الشمالى الغربي.

وأوضحت (سانا) أن القوات الإسرائيلية استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوى انفجارات فى المنطقة، مشيرة إلى أن القذائف جاءت تزامنا مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلى المروحى والاستطلاعى بالمنطقة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتدت فى الـ 28 من الشهر الماضى بالصواريخ على ساحة الحاويات فى الميناء التجارى فى اللاذقية.