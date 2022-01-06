سفارة كندا فى القاهرة تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

كتبت ريم عبد الحميد

قدمت السفارة الكندية فى القاهرى تهانيها لأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد. وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على تويتر تقول: " عائلتنا فى سفارة كندا فى مصر تتمنى لكل هؤلاء المحتفلين بعيد ميلاد مجيد للأقباط".

Our family at the Embassy of Canada to Egypt is wishing all those celebrating a Blessed Coptic Christmas✨🙏🍁

عيد ميلاد مجيد ✨🙏ابشاي ام بي جين ميسي✨🙏🍁 pic.twitter.com/CjfdrwEulx — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) January 6, 2022

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بعيد الميلاد مساء اليوم الخميس،، فيما تحتفل الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر، فيما اعتذرت الكنيسة عن استثبال المهنئين بالعيد.

ووضعت الكنائس والإيبارشيات المختلفة قواعد للاحتفال فى ظل جائحة كورونا، منها أن عدد الحضور فى الكاتدرائية لن يصل إلى 25% من العدد الكلى للكنيسة، وترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين، وتولى فرقق الكشافة الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتعميم الإجراءات على جميع الكنائس والإيبارشيات، وحجز مسبق للحضور عبر أماكن محددة من خلال مكاتب تابعة للكنيسة.

من جانبه، قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه لأول مرة منذ عامين يحتفل الأقباط بحضور الشعب وقيادات الدولة وسياسيين وبرلمانيين، بعيد الميلاد المجيد بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا الحضور، منح الدفيء في العيد، موضحا أن لقاح كورونا هو منحة وعطية من الله للبشرية، ولابد على الجميع أن يثق فيه وألا نعيش في قلق مبالغ فيه.