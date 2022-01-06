اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 12:20 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-1-2022

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-1-2022 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك لعدم وجود تعاملات، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.12 جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

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