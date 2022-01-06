رفع إحداثيات قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف لقرية قمن العروس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.

وفي هذا السياق تابع المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى أعمال مسح ورفع إحداثيات قطعة أرض على مساحة 10 أفدنة تمهيدا لبدء إجراءات تخصيصها لإقامة محطة معالجة صرف صحي لخدمة قرى مجلس قروي قمن العروس وإنفسط، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، فيما تم إصلاح عطل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية أبو صير الملق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالواسطى وسحب المياه بالشوارع ورد الشيء لأصله.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من تعدي في المهد على قطعة أرض زراعية بزمام قرية صفط، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية حماية الأراضي تم إزالة المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية، ونفاذا للقانون.