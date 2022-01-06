رئيس وزراء بريطانيا: رفض التلقيح والخوف من دخول المستشفيات بسبب الفيروس "جنون"

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه "من الجنون التام" قلق الناس من الاضطرار الى دخول المستشفيات او العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا وفي الوقت نفسه يرفضون اخذ اللقاح، مشيرا الى ان هناك جرعات متوافرة لتلقيح الناس لكن بعض الناس ما زالوا لا يقدمون على اخذ جرعات اللقاح.

وأضاف كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي ، أنه "حزين" لأعداد الأشخاص غير المطعمين في العناية المركزة ، مضيفًا أن الغالبية العظمى منهم ليسوا من مناهضي التطعيم.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء إنه كان يميل إلى التمسك بما يسمى بنهج الحكومة (الخطة ب) وعدم فرض المزيد من القيود لمحاربة موجة إصابات اوميكرون.

وقال جونسون للصحفيين: "كم هو جنوني تمامًا ، أن هناك مليوني جرعة هذا الأسبوع لتلقيح الناس ، ومع ذلك فإن غالبية الأشخاص في وحدة العناية المركزة لفيروس كوفيد لم يتم تطعيمهم ما يعادل 61%"، وأضاف: "انه امر محزن لكنها فرصة كبيرة لنا لتصحيحه ".

من المحتمل بشكل غير متناسب أن يصاب الأشخاص غير المحصنين بمرض شديد من كورونا ويحتاجون إلى علاج في المستشفى، وقال البروفيسور السير كريس ويتي إن هناك "معلومات خاطئة" على الإنترنت "تم نشر الكثير منها عن عمد" حول الآثار الجانبية المحتملة للقاحات.

وأضاف: "بقدر ما أشعر بالإحباط ، فإن الناس يحاولون عمداً تخويف مواطنيهم من شيء من المحتمل أن ينقذ حياتهم".

في غضون ذلك ، قال باتريك فالانس ، كبير المسؤولين العلميين بالحكومة ، إنه سيكون "من غير المقبول" أن يحصل كل شخص على جرعات معززة "كل ثلاثة أو ستة أشهر".

وأضاف: "هذه ليست نظرة بعيدة المدى إلى أين يذهب هذا. قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين سيحتاجون إلى جرعة إضافية ، لكن على المدى الطويل أعتقد أنه نظرًا لأن هذا يصبح مرضًا مستوطنًا ... أن يكون شيئًا مثل لقاح سنوي مثل الأنفلونزا أو من هذا القبيل ".

حصل أكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا في المملكة المتحدة على جرعة لقاح الأولى اعتبارًا من العام الجديد ، حيث تم تسليم أكثر من 51.7 مليون جرعة في جميع أنحاء البلاد.