رئيس مخابرات بريطانيا لـ"وكالة الأنباء الصينية": شكرا على الدعاية المجانية

قدم رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الشكر لوكالة الأنباء الحكومية الصينية على ما أسماه بـ"الدعاية المجانية" بعدما نشرت محاكاة لجيمس بوند سخرت من تركيز مجتمع المخابرات الغربى المتزايد على التهديدات التي تشكلها بكين.

ويأتي رد رئيس MI6 ، علي مقطع فيديو نشرته وكالة شينخوا علي حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات، حيث قال مور فى وقت سابق إن التكيف مع صعود الصين كان "الأولوية القصوى الوحيدة" للوكالة وحذر مما اطلق عليه "مصائد الديون الصينية"، والتى زعم من خلالها أن الصين تتدخل فى شئون الدول الأخرى من خلال اسهابها في تقديم القروض.

*** LEAKED VIDEO ***

"Secret Meeting" between MI6 Agent 0.07 and the @CIA after @ChiefMI6 Richard Moore made China the agency's top priority.

Rib-tickling moments... pic.twitter.com/rd6ZMM3neV