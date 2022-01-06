رئيس مخابرات بريطانيا لـ"وكالة الأنباء الصينية": شكرا على الدعاية المجانية

كتبت: نهال أبو السعود

قدم رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الشكر لوكالة الأنباء الحكومية الصينية على ما أسماه بـ"الدعاية المجانية" بعدما نشرت محاكاة لجيمس بوند سخرت من تركيز مجتمع المخابرات الغربى المتزايد على التهديدات التي تشكلها بكين.

ويأتي رد رئيس MI6 ، علي مقطع فيديو نشرته وكالة شينخوا علي حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات، حيث قال مور فى وقت سابق إن التكيف مع صعود الصين كان "الأولوية القصوى الوحيدة" للوكالة وحذر مما اطلق عليه "مصائد الديون الصينية"، والتى زعم من خلالها أن الصين تتدخل فى شئون الدول الأخرى من خلال اسهابها في تقديم القروض.

*** LEAKED VIDEO ***

"Secret Meeting" between MI6 Agent 0.07 and the @CIA after @ChiefMI6 Richard Moore made China the agency's top priority.

Rib-tickling moments... pic.twitter.com/rd6ZMM3neV — China Xinhua News (@XHNews) January 4, 2022

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في تغريدة يوم الثلاثاء، إنها كشفت عن مقطع فيديو مسرب لاجتماع سري بين جواسيس بريطانيين وأمريكيين بعد أن قال مور إن سلوك بكين على رأس جدول أعمال MI6.

المقطع المرفق بعنوان "لا وقت للموت من الضحك" ظهر فيه زوج من الممثلين الصينيين يلعبون دور جواسيس بريطانيين خياليين يُدعى جيمس بوند واعطوه الرمز 0.07 بدلا من رمزه المتعارف عليه في الأفلام 007 وبلاك ويندو (الشباك الأسود) بدلا من بلاك ويدو (الارملة السوداء).

وردًا على ذلك، غرد مور: "شكرًا لك على اهتمامك والدعاية المجانية غير المتوقعة!"، ونشر رابطًا لخطاب ألقاه في نوفمبر قال فيه إن الصين سعت إلى "استغلال الطبيعة المفتوحة" للمجتمع البريطاني و"تشويه الخطاب العام وصنع القرار السياسي في جميع أنحاء العالم".

وخلال أربع دقائق ونصف هي مدة مقطع الفيديو الذي وصفته شينخوا بـ"لحظات المليئة بالضحك المعلب"، دخل الثنائي اللذان يرتديان ملابس أنيقة إلى القلعة ليبدأن في مناقشة ملف حول تكتيكات التجسس الصينية، فقط لإدراك أن الأوراق تشير في الواقع إلى الولايات المتحدة.

وفي الفيديو، يتحدث شخصية بوند عن فخ الديون الصينية وجمع البيانات باعتبارها ذريعة "مثيرة للشفقة" للحصول على مزيد من التمويل للمخابرات البريطانية، وفي مكالمة مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية على ما يبدو ، علم بوند أن الولايات المتحدة قد اخترقت هاتفه.