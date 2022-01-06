دعم مستشفيات الصحة بالدقهلية بأجهزة ومعدات طبية بتكلفة 5 ملايين جنيه

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم دعم عدد من المستشفيات بمحافظة الدقهلية، بعدد من الأجهزة وذلك لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين الخدمة للمرضى، وتم دعم كل من مستشفى ميت سلسيل المركزى بجهاز كي جراحي و3 سباب، كما تم دعم مستشفى شربين المركزى بـ 1 منظار عظام، وتم دعم مستشفى شبراهور المركزى بجهاز صدمات و2 فنت، كما تم توريد 9 ثلاجات أمصال وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه.

وأشار مكى إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير مستشفيات الدقهلية لتقديم خدمة طبية افضل لأهالى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.

جاء ذلك فى إطار سعى الدولة لتطوير المنظومة الصحية من خلال تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الصحية ودعمها بالأجهزة الطبية والمعدات الطبية اللازمة.

وتقدم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالم، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لدعم مستشفيات الصحه بالدقهلية بأحدث الأجهزة المتقدمة والمعدات الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بالإضافة إلى تطوير كافة المستشفيات بأحدث الوسائل الطبية الحديثة.