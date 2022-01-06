حياة كريمة.. الكشف على 1799 حالة خلال قافلة طبية بقرية نواى بملوى فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية نواي التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا ، خلال يومى 3 و4 من يناير الجارى، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1799 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات جاء 246 حالة جراحة ، 484 حالة اطفال و251 باطنة و167 قلب و 84 ؛ نسا و 33 تنظيم الاسرة و 192 أسنان و 218 جلدية، إلى جانب أنه تم عمل 106 تحاليل مختلفة و 17 حالة موجات صوتيه و 20 حالة رسم قلب و4 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ145 متردد وإجراء خلع أسنان لـ7 حالة بعيادة الاسنان وتحويل 55 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ86 متردد.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر إحتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية ،حياة كريمة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.