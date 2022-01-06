حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتسوية الطرق بعدد من قرى كفر الشيخ.. صور

وشدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على تكثيف الأعمال ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من الأحياء والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية، متابعاًً صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمحيط مسجد عبد الغفار البرعي، والمعهد الديني والتدريب المهني، وإصلاح كشافات الإنارة بطريق «بيلا - النمرة»، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، رفع مناسيب صفايات المطر ببعض المناطق المستهدفة ، لاستيعاب وتصريف المياه حيث بحيرة البرلس بشكل أفضل، فضلاً عن رفع المتولد اليومى للقمامة من الشوارع وحول الحاويات قبل رفعها ونقلها حيث المقلب الرئيس والتخلص منها بالمدينة والقرى.