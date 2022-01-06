اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حبس المتهمين فى واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد بالغربية.. إنفوجراف

الخميس، 06 يناير 2022 12:45 م
حبس المتهمين فى واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد بالغربية.. إنفوجراف الطالبة بسنت خالد

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قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، حبس "أ. ي"، و"ع. ه"، المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4 أيام، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

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