اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توقف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك فى كازاخستان بسبب الاحتجاجات

الخميس، 06 يناير 2022 06:53 ص
توقف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك فى كازاخستان بسبب الاحتجاجات مظاهرات كازاخستان
كتب وكالات

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أفادت وكالة سبوتنيك كازاخستان، صباح الخميس، بأن جميع الرحلات الجوية فى مطار عاصمة كازاخستان قد ألغيت حتى الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، وسط توقف مؤقت لخدمة الانترنت وعمل البنوك والبورصات.

 

وقالت الوكالة عبر تلجرام، "فى مطار نور سلطان، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا (9.00 بتوقيت موسكو). هذه رحلات إلى ألما آتا وسيمى وبيتروبافلوفسك وأكتوبى وتركستان وموسكو".

 

من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام أنه تم تعليق عمل البنوك والبورصات فى كازاخستان مؤقتا وسط احتجاجات فى البلاد، وفق تقرير صادر من البنك الوطني، بحسب "روسيا اليوم".

 

كما ذكرت المصادر أن خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت متوقفة حاليا فى أكبر مدن البلاد.

 

وفرضت كازاخستان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التى رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة فى أسعار الغاز.

 

 


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خدمات البنوك

كازاخستان

الاحتجاجات فى كازاخستان

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