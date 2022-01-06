اليوم السابع
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تموين المنوفية تعلن تحرير 143 مخالفة فى حملة مكبرة لردع جشع التجار

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 ص
تموين المنوفية تعلن تحرير 143 مخالفة فى حملة مكبرة لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تحرير 143 مخالفة  تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات، بالاشتراك مع مسئولين من المديرية، وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

 


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