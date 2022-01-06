تعرف عليه عبر فيس بوك.. ضبط المتهم بقتل طالب جامعى وسرقته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طالب داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد أن تعرف عليه عبر موقع "فيس بوك"، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة طالب جامعى داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجنى عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به، وأنه يشتبه فى مقتله.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن المجنى عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع فيسبوك، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز اللاب توب.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.