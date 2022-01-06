تعرف على المشروعات المقرر افتتاحها خلال 2022 بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

اقتربت محافظة الجيزة، من افتتاح عدد المشاريع ومنها ما سيتم افتتاحه العام الجارى 2022، ويرصد اليوم السابع عددا منها فى النقاط التالية:

• سيتم افتتاح محور الفريق كمال عامر العام القادم والذى سيربط عددا كبيرا من المحاور، كما سيحل أزمات المرور، على غرار ما تم تنفيذه فى محور السادات بديل شارع الهرم.

• ستنتهى المحافظة من المحور الجديد الموازى لمحور 26 يوليو، وجارى تحديد المسار بالمرحلة الأخيرة، سيحدث انفراجه كبيرة فى الطريق.

• البدء فى تطوير كورنيش ترعة المريوطية فى المسافة من بعد كوبرى عثمان حتى العياط وسيكون محور مرورى وممشى سياحى، بالإضافة إلى انعكاس الشكل الحضارى لتنشيط السياحة.

• افتتاح تطوير شارع البحر الأعظم والنيل السياحى.

• تخصيص بعض الأماكن لانتظار السيارت وطرحها للمزايدة العلنية.