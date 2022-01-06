اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 09:33 ص
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تعرف على المشروعات المقرر افتتاحها خلال 2022 بالجيزة

الخميس، 06 يناير 2022 09:00 ص
تعرف على المشروعات المقرر افتتاحها خلال 2022 بالجيزة محور مرورى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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اقتربت محافظة الجيزة، من افتتاح عدد المشاريع ومنها ما سيتم افتتاحه العام الجارى 2022، ويرصد اليوم السابع عددا منها فى النقاط التالية:
 
• سيتم افتتاح محور الفريق كمال عامر العام القادم والذى سيربط عددا كبيرا من المحاور، كما سيحل أزمات المرور، على غرار ما تم تنفيذه فى محور السادات بديل شارع الهرم.
 
• ستنتهى المحافظة من المحور الجديد الموازى لمحور 26 يوليو، وجارى تحديد المسار بالمرحلة الأخيرة، سيحدث انفراجه كبيرة فى الطريق.
 
• البدء فى تطوير كورنيش ترعة المريوطية فى المسافة من بعد كوبرى عثمان حتى العياط وسيكون محور مرورى وممشى سياحى، بالإضافة إلى انعكاس الشكل الحضارى لتنشيط السياحة.
 
• افتتاح تطوير شارع البحر الأعظم والنيل السياحى.
 
• تخصيص بعض الأماكن لانتظار السيارت وطرحها للمزايدة العلنية.

الجزة

محور ترعة الزمر

محور كمال عامر

محور 26 يوليو

مشاريع الجيزة

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