تطبيق إجراءات مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالأقصر.. صور

وقامت الأجهزة الامنية، بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماماً، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت اشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية .

ومن جانبه تفقد اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد حسين رئيس المباحث، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، إجراءات تأمين كنائس وأديرة مركز ومدينة جنوب الأقصر .

وتم أنتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

و يأتى ذلك في إطار خطة تأمين كنائس وأديرة المحافظة خلال فترة الإحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، والتمشيط المستمر للشوارع بإستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار.