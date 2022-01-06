تصميم جداريتين بمدينة أسوان تعكس اهتمام الرئيس بذوى الهمم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قالت مها جميل، فنانة تشكيلية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تصميم جداريتين جديدتين إحداهما بمدخل مدينة أسوان بطريق المطار والثانية بمدخل مصانع كيما شرق المدينة، من تنفيذها بمساعدة زميلها الفنان على عبد الفتاح، تحت رعاية محافظة أسوان، وإحدى شركات الاستثمار.



جداريات فى أسوان

وأضافت مها جميل أن الجدارية الأولى بمدخل مصانع كيما أسوان شرق المدينة، وتشير إلى ترحيب أسوان وأهلها بزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتحتوى على اهتمام الرئيس بذوى الهمم من خلال إقامة احتفالية قادرون باختلاف والتى ظهر فيها روح المحبة والعطف على النماذج التى ظهرت بالاحتفالية.



جداريات فى أسوان

وتابعت "مها" أن الجدارية تحتوى أيضاً على صورة للطفلة المعجزة بسملة، التى هزمت إعاقتها وأصبحت فنانة ترسم باستخدام فمها بعد إصابة جسدها بضمور فى العضلات حتى أصبحت بارعة فى الرسم بهذه الطريقة.



جداريات فى أسوان

وأشارت مها جميل إلى أن الجدارية تحتوى أيضاً على رموز العمل والبناء والتنمية على أرض أسوان، بالتزامن مع موقع الجدارية فى منطقة مدخل مصانع كيما أسوان التى افتتحها الرئيس خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بجانب اختيار اللون وأنواع الطيور التى تعكس الطبيعة الأسوانية.

وأوضحت الفنانة الأسوانية أن الجدارية الأخرى لطفلة نوبية وهى تعكس الفلكلور النوبى الذى تشتهر به محافظة أسوان، وبجوار الجدارية كلمة أسوان باللغة الإنجليزية، لافتةً إلى أن جدارية فى مدخل مدينة أسوان من ناحية طريق المطار الدولى والذى يستقبل السائحين والزوار من شتى أنحاء العالم وداخل مصر.