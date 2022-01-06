ترامب يصف خطاب بايدن بـ"مسرح سياسي".. ويؤكد: يدمر أمريكا بسياساته المجنونة

كتبت: نهال أبو السعود

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خطاب الرئيس بايدن في ذكرى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، وانتقد ترامب بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قائلاً: "استخدم بايدن اسمي اليوم في محاولة لتقسيم أمريكا بشكل أكبر".

وأضاف: "بايدن يدمر أمتنا بسياسات مجنونة للحدود المفتوحة، وانتخابات فاسدة، وسياسات طاقة كارثية، وتفويضات غير دستورية وإغلاق مدمر للمدارس"، وأضاف أن خطاب بايدن كان مجرد "مسرح سياسي" وصرف الانتباه عن حقيقة أنه فشل بشكل كامل.

هاجم كذلك ترامب إدارة بايدن وقال: "بلادنا لم تعد لها حدود، لقد فقد السيطرة كليًا وكاملًا على كوفيد (أرقام قياسية!)، لم يعد مستقلًا عن الطاقة، التضخم منتشر، جيشنا في حالة فوضى، وخروجنا أو الاستسلام من أفغانستان ربما كان اليوم الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة الطويل والمميز - وأكثر من ذلك بكثير".

كما كرر ترامب مزاعمه بأن انتخابات 2020 تم تزويرها ، قائلاً: "لماذا هذه اللجنة غير المنتخبة من المتسللين السياسيين الحزبيين تمامًا ، والتي صدر حكمها منذ فترة طويلة ، ولا تناقش الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020؟ ليس لديهم الأجوبة أو المبررات لما حدث. لقد أفلتوا من شيء ، وهو يؤدي إلى تدمير بلادنا ".

وأضاف: "يريدون إلغاء كل محادثة تتعلق بالانتخابات. انظر فقط إلى الأرقام ، فهم يتحدثون عن أنفسهم. إنها ليست مبررة ، لذا فإن وسائل الإعلام المتواطئة تسميها فقط الكذبة الكبرى ، بينما في الواقع كانت الكذبة الكبرى هي الانتخابات نفسها يريد الديمقراطيون امتلاك هذا اليوم من 6 يناير حتى يتمكنوا من إثارة المخاوف وتقسيم أمريكا .. أقول ، دعوهم يحصلون عليها لأن أمريكا ترى من خلال أكاذيبهم."