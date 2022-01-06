ترامب: "بايدن" استخدم اسمى اليوم فى محاولة لتعميق الانقسام فى أمريكا

كتب وكالات

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس الأميركى جو بايدن الخميس فى إحياء ذكرى مرور عام على هجوم الكابيتول ليس إلا "مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله"، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح ترامب فى بيان أن بايدن "استخدم اسمى اليوم فى محاولة لتعميق الانقسام فى الولايات المتحدة. هذه المسرحية السياسية ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن بايدن فشل بشكل تام وكامل" .

وكان بايدن اتهم سلفه، اليوم الخميس، بمحاولة منع الانتقال السلمى للسلطة فى السادس من يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن فى خطاب فى الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونجرس: "للمرة الأولى فى تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمى للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول".

وأضاف: "لم تكن تلك مجموعة من السياح، كان تمردا مسلحا"، لافتا إلى أن ترامب اختلق "شبكة من الأكاذيب"، مفضلا "السلطة على المبادئ".