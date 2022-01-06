ترامب الحاضر الغائب فى خطاب ذكرى اقتحام الكونجرس.. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراسل شبكة سي إن إن فى مبنى الكابيتول بعد خطابه بمناسبة ذكرى اقتحام الكونجرس، أنه لم يذكر اسم الرئيس السابق ترامب صراحة خلال خطابه لأنه لا يريد تحويل خطابه إلى معركة سياسية.

وقال بايدن: "أعتقد أنه علينا فقط مواجهة حقائق ما حدث، أرسم صورة واضحة للشعب الأمريكي، أنها ليست عني، الأمر لا يتعلق بنائب الرئيس ليس الأمر كذلك حقًا، هذا هو الشيء الذي يزعجني أكثر بشأن نوع الموقف الذي يبدو أنه يظهر إلى حد ما في السياسة الأمريكية".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بي ، الأمر لا يتعلق بما إذا كنت رئيسًا أو نائب الرئيس. يتعلق الأمر بالنظام والشخص الذي يقرر أن يضع نفسه فوق كل شيء. وهكذا - لكنني لم أرغب في تحويلها إلى معركة سياسية معاصرة بيني وبين الرئيس السابق ما اقصده من الخطاب أبعد من ذلك".

وبينما لم يذكر بايدن ترامب بالاسم ، أشار بايدن إلى "الرئيس السابق" 16 مرة في خطابه، بما في ذلك سطور تتهمه بـ "الخسارة" و "الفشل" و "الكذب".

ورفض بايدن سؤالا مفاده أن تصريحاته يمكن أن تقسم أكثر من أن تشفي، قائلا: "الطريقة التي يجب أن تلتئم بها، عليك أن تعرف مدى الجرح. هذه أمور خطيرة.. عليك مواجهتها. هذا ما تفعله الدول العظيمة، يواجهون الحقيقة ويتعاملون معها ويمضون قدمًا ".