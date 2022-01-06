اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب الحاضر الغائب فى خطاب ذكرى اقتحام الكونجرس.. "CNN" تكشف التفاصيل

الخميس، 06 يناير 2022 05:40 م
ترامب الحاضر الغائب فى خطاب ذكرى اقتحام الكونجرس.. "CNN" تكشف التفاصيل ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراسل شبكة سي إن إن فى مبنى الكابيتول بعد خطابه بمناسبة ذكرى اقتحام الكونجرس، أنه لم يذكر اسم الرئيس السابق ترامب صراحة خلال خطابه لأنه لا يريد تحويل خطابه إلى معركة سياسية.

 

وقال بايدن: "أعتقد أنه علينا فقط مواجهة حقائق ما حدث، أرسم صورة واضحة للشعب الأمريكي، أنها ليست عني، الأمر لا يتعلق بنائب الرئيس ليس الأمر كذلك حقًا، هذا هو الشيء الذي يزعجني أكثر بشأن نوع الموقف الذي يبدو أنه يظهر إلى حد ما في السياسة الأمريكية".

 

وتابع: "الأمر لا يتعلق بي ، الأمر لا يتعلق بما إذا كنت رئيسًا أو نائب الرئيس. يتعلق الأمر بالنظام والشخص الذي يقرر أن يضع نفسه فوق كل شيء. وهكذا - لكنني لم أرغب في تحويلها إلى معركة سياسية معاصرة بيني وبين الرئيس السابق ما اقصده من الخطاب أبعد من ذلك".

 

وبينما لم يذكر بايدن ترامب بالاسم ، أشار بايدن إلى "الرئيس السابق" 16 مرة في خطابه، بما في ذلك سطور تتهمه بـ "الخسارة" و "الفشل" و "الكذب".

 

ورفض بايدن سؤالا مفاده أن تصريحاته يمكن أن تقسم أكثر من أن تشفي، قائلا: "الطريقة التي يجب أن تلتئم بها، عليك أن تعرف مدى الجرح. هذه أمور خطيرة.. عليك مواجهتها. هذا ما تفعله الدول العظيمة، يواجهون الحقيقة ويتعاملون معها ويمضون قدمًا ".


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

اقتحام الكونجرس

جو بايدن

ذكري اقتحام الكونجرس

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن فى ذكرى اقتحام الكونجرس: لن نقبل بالعنف السياسى ولن نسمح بقتل ديمقراطيتنا

الخميس، 06 يناير 2022 04:53 م

بايدن فى ذكرى اقتحام الكونجرس: لا تدفنوا الحقيقة.. المقتحمون لم يكونوا سياحا

الخميس، 06 يناير 2022 04:41 م

بايدن يلوم ترامب فى ذكرى اقتحام الكونجرس: خلق شبكة أكاذيب وصدقها

الخميس، 06 يناير 2022 04:38 م

واشنطن بوست: ترامب لا يزال مهيمنا على الحزب الجمهورى بعد عام من اقتحام الكونجرس

الخميس، 06 يناير 2022 12:59 م

اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة