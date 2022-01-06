اليوم السابع
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تداول 1498 طن بضائع و416 شاحنة و17 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 06 يناير 2022 10:55 ص
تداول 1498 طن بضائع و416 شاحنة و17 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و 17 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 599 طن بضائع عامة و 31 شاحنة و 10 ملاكى.

شملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و 385 شاحنة و 7 ملاكي  ويتواجد 9  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 69 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة و 1 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 57 شاحنة و 8 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 119 شاحنة و 2 ملاكى.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طن، كما غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات .


ميناء سفاجا

ميناء نويبع

موانى البحر الاحمر

حركة السفن

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