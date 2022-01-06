تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و 416 شاحنة و 17 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة، و416 شاحنة و17 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 599 طن بضائع عامة و 31 شاحنة و10 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و 385 شاحنة و 7 ملاكي ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ، وحيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 69 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة و 1 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 57 شاحنة و 8 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 119 شاحنة و 2 ملاكي

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طن، كذلك غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة الي الامارات.