اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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تخصيص قطعة أرض بقرية الجفادون لإنشاء محطة للصرف الصحى جنوب بنى سويف

الخميس، 06 يناير 2022 12:59 م
تخصيص قطعة أرض بقرية الجفادون لإنشاء محطة للصرف الصحى جنوب بنى سويف حماده راضى رئيس مدينة الفشن
بنى سويف هانى فتحى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي بالاشراف على عملية فصل حد لقطعة أرض مساحتها 450 م، تمهيداً للبدء في إجراءات تخصيصها لإقامة محطة صرف صحى بقرية الجفادون، وذلك بالتنسيق مع  المساحة شركة المياه والصرف الصحي.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بعدد من شوارع المدينة، علاوة على جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى، والتي بلغت 132 طن، وتم التخلص الآمن من تلك االمخلفات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بشارع سماح الوجوه ومسحه وتمهيده ورفع ناتج العمل، كما تم إصلاح وصيانة أعطال الكهرباء بمنطقة زعرة ومحيط الضرائب العامة وتركيب واستبدال كشافات الإضاءة بمحيط الكنائس وطريق دلهانس/ الجمهود وتغيير لوحة أحد المحولات.

 

 


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