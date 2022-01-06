ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أنه كان هناك "بث طوارئ" في القنوات التلفزيونية الحكومية، التي تبث في ألماتي، وجاء في هذا البث أنه تم إبلاغ الأهالي بعملية مكافحة الإرهاب ونصحوا باللجوء إلى مكان آمن وعدم الوقوف عند النوافذ في حال كانت العملية الخاصة قريبة من المنازل.

تجدر الإشارة إلى أن السكان قد تلقوا أيضًا إشعارات عبر الرسائل القصيرة، وكانت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلنت عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ اليوم 6 يناير الجاري.

يُذكر أن قوات حفظ السلام هذه تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريات بيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وقامت طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان، وأوضحت (موسكو) أن الغرض من مساهمة هذه القوات هو حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة رجال إنفاذ القانون المحليين في تطبيع الوضع.

