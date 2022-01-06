"تجنبا للتلاعب".. اعرف قائمة السلع ببطاقات التموين وأسعارها

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية 28 صنف من السلع الغذائية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية ،حيث تصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيه شهريا

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن قائمة السلع ببطاقات التموين وأسعارها في نقاط محددة .

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 جنيهات

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيه

عدس مجروش 500 جرام 11 جنيه

فول معبأ 500 جرام بـ 7.5 جنيه

مسلى صناعى 800 جرام 24 جنيه

شاى نعام 40 جرام 3 جنيه

صلصة 300 جرام 4.75 جنيه

جبنه 250 جرام بـ 5.90 جنيه

جبنه 500 جرام 10.90 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو 17.5 جنيه

مسحوق عادى يدوى 800 جرام 10.5 جنيه

صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بـ 5.5 جنيه

لبن جاف 125 جرام بـ 17 جنيه

خل 5% 900 ملى بـ 4.25 جنيه

زيت خليط 1 لتر بـ 25 جنيه

زيت خليط 8 جرام بـ 20 جنيه

مكرونة 1 كيلو بـ 9 جنيه

مكرونة 500 جرام بـ4.5 جنيه

دقيق ورقى 1 كيلو جرام بـ 7.5 جنيه

دقيق "كيس بلاستيك" 1 كيلو جرام 7.5 جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام بـ 1 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بـ 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بـ 2 جنيه

بسكويت سادة بـ 1 جنيه

بسكويت أنواع 3 جنيه

بسكويت آخر بـ 3 جنيه



