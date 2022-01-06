اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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تجديد تعيين محمد شعبان ومحمد براية نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية

الخميس، 06 يناير 2022 02:13 م
تجديد تعيين محمد شعبان ومحمد براية نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية اللواء محمد عبد العزيز براية واللواء محمد شعبان مرعى
كتب مدحت عادل

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قال بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً رقم 630 لعام2021 بتجديد تعيين كل من اللواء محمد شعبان مرعي نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي واللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي وذلك لمدة عام من تاريخ القرار الجمهوري.


المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس

اخبار الاقتصاد

تعيينات

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