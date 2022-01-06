تجديد تعيين محمد شعبان ومحمد براية نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية

كتب مدحت عادل

قال بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً رقم 630 لعام2021 بتجديد تعيين كل من اللواء محمد شعبان مرعي نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي واللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي وذلك لمدة عام من تاريخ القرار الجمهوري.