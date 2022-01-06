وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية كون هونج شيك ،في تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، لم تكن هناك أى مناقشات حتى الآن حول موعد إعادة ترتيب المحادثات.. لقد قررنا اجراء المشاورات ذات الصلة في الوقت المناسب".

يأتي هذا بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ودرست الدول الثلاث ترتيب المحادثات الدفاعية، حيث تسعى واشنطن جاهدة لحشد حلفائها والدول الشريكة لمواجهة الصين وسط تنافس قوي بين القوى العظمى.

وعقدت الدول الثلاث آخر مرة الاجتماع الوزاري الثلاثي على هامش المحادثات الأمنية التي شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا في بانكوك في نوفمبر 2019.