اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تسجل 16 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 06 يناير 2022 01:44 م
بولندا تسجل 16 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا رئيس وزراء بولندا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 16 ألفا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4 ملايين و179 ألفا و292 حالة.
 
 
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 646 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 99 ألفا و311 حالة .
 
 
وأوضحت الوزارة أن هناك 18 ألفا و748 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و683 ألفا و571 شخصا.
 

بولندا

الصحة البولندية

كورونا

رئيس وزراء بولندا

كورونا فى بولندا

حكومة بولندا

اخبار بولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة