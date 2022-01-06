بولندا تسجل 16 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 16 ألفا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4 ملايين و179 ألفا و292 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 646 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 99 ألفا و311 حالة .

وأوضحت الوزارة أن هناك 18 ألفا و748 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و683 ألفا و571 شخصا.