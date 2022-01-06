اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تدعو لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان

الخميس، 06 يناير 2022 02:05 م
بولندا تدعو لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان وزير خارجية بولندا زبيجنيف راو
كتبت ـ هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا وزير خارجية بولندا زبيجنيف راو، لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى.
 
وحث راو على الحوار من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، التى تولت بولندا رئاستها مطلع العام الجارى.
 
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب) كتب راو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم الخميس: بصفتي رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في كازاخستان أن العنف ليس أبدا هو التحرك الصحيح لحل التحديات الحالية .
 
ودعا إلى تهدئة الوضع وبدء حوار مع الاحترام الكامل لالتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى.
 
وتولت بولندا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون فى الأوروبى من السويد فى الأول من الشهر الجاري، مع تولي راو منصب الرئيس الحالى للمنظمة.

بولندا

كازاخستان

الخرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة