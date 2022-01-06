بولندا تدعو لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان

كتبت ـ هناء أبو العز

دعا وزير خارجية بولندا زبيجنيف راو، لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى.

وحث راو على الحوار من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، التى تولت بولندا رئاستها مطلع العام الجارى.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب) كتب راو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم الخميس: بصفتي رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في كازاخستان أن العنف ليس أبدا هو التحرك الصحيح لحل التحديات الحالية .

ودعا إلى تهدئة الوضع وبدء حوار مع الاحترام الكامل لالتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى.

وتولت بولندا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون فى الأوروبى من السويد فى الأول من الشهر الجاري، مع تولي راو منصب الرئيس الحالى للمنظمة.