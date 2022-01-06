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بعد حادث الدائرى الأوسطى.. خطوات تحميك من نزيف الدماء على الطرق

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 م
بعد حادث الدائرى الأوسطى.. خطوات تحميك من نزيف الدماء على الطرق حادث تصادم الأوسطى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وذلك بعد حادث الدائرى الاوسطى وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

 

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

 

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

 

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

وكان لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما قامت سيارتا إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.


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