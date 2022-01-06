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بعد حادث الدائرى الأوسطى.. اعرف ضوابط سير التريلات على الطرق

الخميس، 06 يناير 2022 10:11 ص
بعد حادث الدائرى الأوسطى.. اعرف ضوابط سير التريلات على الطرق حادث تصادم الأوسطى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت العديد من الضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، بالإضافة الى العديد من التدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث بعد حادث تصادم 11 سيارة داخل نفق الدائرى الأوسطى، وكذلك الحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، والضوابط هي:

 

- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.

 

- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

 

- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.

 

- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن.

 

- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل.

 

- الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحا.

 

- عدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى.

 

وكان لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما قامت سيارتا إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.

 

 


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