بروتوكول تعاون بين صحة الدقهلية وطب المنصورة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

الدقهلية شريف الديب

عقد مديرية الصحة بالدقهلية بروتوكول تعاون بين وزاره الصحه ممثله في الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه بالدقهلية ، وكلية الطب- جامعه المنصورة ممثلة في الدكتور اشرف شومه عميد الكلية، والدكتور محمد نزار رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، وذلك للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم للسيدات بمحافظه الدقهلية.

وأشار مكي الى ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع على المدى الطويل هو انخفاض عدد الحالات التي يتم تشخيصها في مراحل متاخره وبالتالي خفض الوفيات بين السيدات، حيث يعد سرطان عنق الرحم من أكثر الاورام التي تهدد حياه المراه ، وتصنف في المرتبه الرابعه بين الاورام الاكثر حدوثا للسيدات ، حيث ان 85٪ من الوفيات الناتجه عن هذا المرض تحدث في الدول الناميه وذلك لاكتشاف المرض في مراحل متأخره.

وينفذ المشروع عن طريق اعضاء وحده اورام النساء من قسم التوليد وامراض النساء بالجامعه كمدربين متطوعين ومنظمين للمشروع، ومدته سنتان قابلتان للمد بداية من 1 يناير 2022.

واوضح مكي انه سيتم تنفيذ البروتوكول من خلال عدة مراحل وتشمل المرحله الاولى، بعقد ورش عمل قصيره لمده يوم واحد، وذلك لتدريب اطباء وطبيبات امراض النساء و تنظيم الاسره و طب الاسره في مختلف المستشفيات ومراكز و وحدات وزاره الصحه علي فحص عنق الرحم بواسطه اختبار حمض الخليك، وتشمل الدورات محاضرات نظريه وتدريب عملي على فحص عنق الرحم و منظار عنق الرحم وذلك بوحدة الكشف المبكر عن السرطان بمستشفى الجامعه.

المرحله الثانية قيام الاطباء الذين تم تدريبهم علي الفحص ، بتطبيق الفحص على جميع السيدات بصوره روتينيه عند زياره السيده للعياده بالمستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه وتسجيل جميع الحالات التي تم فحصها شهريا.

والمرحله الثالثه تشخيص وعلاج حالات ما قبل السرطان في وحدة الاورام النسائية وعلاج حالات سرطان عنق الرحم بعد التشاور مع كبار الأطباء في اجتماعات متعدده الاختصاصات وطبقا للبروتوكولات الدوائيه.

كما اشار مكي الى دور الاعلام والتلفزيون والصحف القومية، ووسائل التواصل الاجتماعي لايصال، وإبراز رسالة المشروع للسيدات والتوعية المستمرة بأهميه الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والتوعية بأعراضه مثل تكرار الافرازات المهبليه وعدم انتظام الدوره الشهريه ونزيف ما بعد العلاقه الزوجيه وآلام الحوض.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام والحفاظ على صحه المرأة، وتماشيا مع سياسة الدولة واهتمامها بالمرأة، وفي اطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على تبادل الخبرات العلمية والعملية بينها وبين جامعة المنصورة وتحقيق اقصى درجات التعاون المشترك والمثمر في شتى المجالات الطبية.