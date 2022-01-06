بايدن: أصلى كى لا يتكرر أبدا ما شهدناه قبل عام

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يصلى كى لا يكون هناك أبدا يوم مثل هذا الذى شهدناه قبل عام من اليوم. وجاء هذا فى تصريحات للصحفيين قبل أن يلقى خطابه.

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلقيان بعد قليل كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث اقتحام الكونجرس.

وقال البيت الابيض إن بايدن سيتحدث عن المسئولية الفردية للرئيس السابق دونالد ترامب فى الفوضى والمذبة التى حدثت فى هجوم 6 يناير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى تصريحات لشبكة سى إن إن إن بايدن كان واضحا بشدة بشأن التهديد الذى يمثله الرئيس السابق للديقراطية الأمريكية، وكيف أن الرئيس السابق يعمل بشكل مستمر لتقويض القيم الأمريكية الأساسية وحكم القانون.

وأضافت أن بايدن تحدث مرارا عن الكيفية التى أساء ترامب بها استخدام منصبه وقوض الدستور وتجاهل القيم للشعب الأمريكى فى محاولة لجمع مزيد من السلطة لنفسه ولحلفائه.

وسيتحدث بايدن عن اللحظة الراهنة وأهمية التاريخ وأهمية الانتقال السلمى للسلطة وما تحتاجه الولايات المتحدة لحماية ديمقراطيتها والمضى قدما.

ونشر البيت الأبيض مقتطفات من كلمة بايدن المرتقبة، وجاء فيها: فى مثل هذه اللجة يتعين علينا أن نقرر نوع البلد الذى نريد أن نكونه. هل سنكون أمة تقبل العنف السياسى كأمر معتاد، هل سنكون أمة تسمح لمسئولى الانتخابات الحزبيين لإلغاء إرادة الشعب التى تم التعبير عنها بشكل قانونى. وهل سنكون أمة لا تعيش بضوء الحقيقة ولكن فى ظل الأكاذيب. لا يمكننا السماح لأنفسنا بهذا النوع من الأمة، الطريق للمضى قدما هو الاعتراف بالحقيقة والعيش بها.