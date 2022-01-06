إسلام آباد (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى باكستان، 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالى 3 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و299 ألفا و848 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و955 حالة. وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و257 ألفا و847 متعافيا بعد تماثل 247 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكان مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان، حذر من أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا(كوفيد-19)، مدفوعة بمتحور أوميكرون شديد العدوى، تنتشر في جميع أنحاء باكستان بوتيرة كبيرة.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز بعد اجتماع لمناقشة البيانات الخاصة بالوباء، واستراتيجية اللقاح الوطنية، وانتشار المرض في جميع أنحاء باكستان.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية أن المركز وافق -خلال الاجتماع- على اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بنظام التحصين الإجباري ضد الفيروس.. موضحة أن المشاركين في الاجتماع قالوا إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وصلت نسبة الإصابات المؤكدة بالفيروس في مدينة كراتشي وحدها إلى نسبة 6 % من إجمالي الإصابات فى البلاد.