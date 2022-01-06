وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و955 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و257 ألفا و847 متعافيا بعد تماثل 247 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.