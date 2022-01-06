اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اوتشا: إغلاق طرق 10 مقاطعات فى أفغانستان بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية

الخميس، 06 يناير 2022 03:10 م
اوتشا: إغلاق طرق 10 مقاطعات فى أفغانستان بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية تساقط الثلوج- أرشيفية
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث (ANDMA) في أفغانستان إن الطرق في 10 مقاطعات والتي تربط المقاطعات ومراكزها قد أغلقت بسبب تساقط الثلوج بغزارة والأمطار وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا "

وأفاد التقرير بإن سوء حالة الطقس تسبب في وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون بسبب الانهيارات الجليدية والفيضانات في 30 من أصل 34 مقاطعة، ودمر أكثر من 40 منزلا في ولايات نورستان وكابول ونمروز وكونار.

ووفق التقرير تزيد ظروف الشتاء من تفاقم الوضع الإنساني الصعب، وحذرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من أن الشتاء القارس في أفغانستان وتساقط الثلوج في الآونة الأخيرة لهما تأثير شديد على الظروف التي يواجهها الملايين في جميع أنحاء البلاد،ومن المتوقع أن تستمر الأمطار والثلوج المعتدلة خلال الأيام المقبلة في أجزاء من البلاد.


أفغانستان

الأمم المتحدة

الشتاء

ثلوج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة