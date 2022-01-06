اوتشا: إغلاق طرق 10 مقاطعات فى أفغانستان بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية

كتبت : هند المغربي

قالت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث (ANDMA) في أفغانستان إن الطرق في 10 مقاطعات والتي تربط المقاطعات ومراكزها قد أغلقت بسبب تساقط الثلوج بغزارة والأمطار وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا "

وأفاد التقرير بإن سوء حالة الطقس تسبب في وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون بسبب الانهيارات الجليدية والفيضانات في 30 من أصل 34 مقاطعة، ودمر أكثر من 40 منزلا في ولايات نورستان وكابول ونمروز وكونار.

ووفق التقرير تزيد ظروف الشتاء من تفاقم الوضع الإنساني الصعب، وحذرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من أن الشتاء القارس في أفغانستان وتساقط الثلوج في الآونة الأخيرة لهما تأثير شديد على الظروف التي يواجهها الملايين في جميع أنحاء البلاد،ومن المتوقع أن تستمر الأمطار والثلوج المعتدلة خلال الأيام المقبلة في أجزاء من البلاد.