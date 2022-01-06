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انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا

الخميس، 06 يناير 2022 11:10 ص
انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا غريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة شخص فى العقد الرابع من عمره ومجهول الهوية طافية بمياة النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص ومناظرة الجثه تبين أنها لشخص فى العقد الرابع اللون يرتدى جميع ملابسه مجهول الاسم والهوية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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