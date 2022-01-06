انتشار الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بكنائس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بالانتشار في جميع الكنائس بمحافظة الشرقية، لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع الدفع بالعيادات المتنقلة وتمركزها أمام الكنائس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق ستقوم أيضاً بتسجيل المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم علي الموقع الخاص بوزارة الصحة، وإعطاؤهم اللقاح في نفس التوقيت، وذلك اليوم الخميس وغداً الجمعة، بدءًا من الساعة 12م وحتي منتصف الليل، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، مشيراً إلي أنه تم تكليف مديري المستشفيات بتوفير قوافل طبية، ودعمهم بالفرق الطبية في التخصصات المختلفة، للتأمين الطبي داخل الكنائس بجميع أنحاء المحافظة.