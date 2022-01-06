اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 16 رحلة طيران دولية من المطارات العالمية المختلفة، تقل قرابة 2500 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 81 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجارى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الركاب الوافدين.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع الجارى، استقبال 81 رحلة طيران من عدة دول مختلفة بينها قرابة 13 رحلة من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من هولندا، و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك.

كما من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجاري بداية 14 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لمصر الطيران، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا.