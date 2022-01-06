الهجرة تتلقى استفسارات اتحاد المصريين فى أوروبا بشأن التأمين على المصريين بالخارج

كتب: محمود راغب

في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فقد تلقت الوزارة عددا من الاستفسارات من اتحاد المصريين في أوروبا بشأن أول تأمين على المصريين بالخارج.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لاتحاد المصريين في أوروبا، لاهتمامهم واستجابتهم ونقل استفسارات المصريين بالخارج وخصوصا المصريين في أوروبا، بشأن التأمين على المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وتم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، وكافة الجهات المعنية لإتمامه وتطبيقه بشكل نهائي، حيث تم بدء تطبيقه بداية من ١ يناير ٢٠٢٢، ويغطي حالات الوفاة سواء بحادث أو وفاة طبيعية.

ومن جانبهم، أشاد اتحاد المصريين في أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذي كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن، مثمنون جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لدعمهم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام.

وبدورها، تواصلت وزارة الهجرة مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج للرد على استفسارات اتحاد المصريين في أوروبا، حيث تمثلت الاستفسارات والإجابات الخاصة بها فيما يلي:-

- ورد في الشروط أنه لا يغيب الشخص أكثر من ٩٠ يوما خارج البلاد وذلك لا ينطبق إلا على فئة قليلة جدا، فهل هناك تفسير لهذا البند؟

إن هذا الشرط في وثيقة السفر التي تصدر مع جواز السفر، وليست وثيقة العاملين بالخارج.

- مطلوب ضمن الشروط تقديم تصريح العمل وغالبية المصريين بأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا مهاجرين، فهل من الممكن أن نضع كلمة مهاجر بدلا من تصريح العمل؟

يمكن إصدار الوثيقة بدون إدراج رقم تصريح العمل، فيمكن للمهاجرين إصدار وثيقة خاصة بهم.

- فى حالة الوفاة، كم من الوقت يستغرق لإنهاء الإجراءات الإدارية لصرف التأمين علما بضرورة نقل الجثمان سريعا؟

بمجرد تقديم المستندات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التأمين ونقل الجثمان.

- غالبية المهاجرين تجاوز سنهم ٦٥ عاما، فهل من الممكن رفع سن مستحقي الوثيقة مع رفع سعر التأمين؟

من الممكن زيادة السن الذي تقوم الوثيقة بتغطيته، عقب دراسة الأمر وموافقة الجهات المعنية.

- هل يجوز الجمع بين هذه الوثيقة والوثيقة التي تصدرها مصلحة الجوازات عند تجديد جواز السفر أم أن هناك اختلاف بينهما؟

يمكن الجمع بينهما، حيث إن الأصل أن يتم الجمع بين الوثيقتين، لأن وثيقة الجوازات تغطي النفقات الطبية في حالة المرض الطارئ أو الحوادث، أما وثيقة تأمين العاملين بالخارج فتغطي الوفاة بحادث ونقل الجثمان إلى أرض الوطن سواء في حالة الوفاه الطبيعية أو الوفاه بحادث.

- هل الشروط المعلنة هي كل الشروط التي تحكم الوثيقة أم أن هناك شروطا أخرى؟

لا يوجد شروط غير معلنة بخلاف ما ورد بالوثيقة.