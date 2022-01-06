الهجرة الدولية تبدأ حملة تلقيح لـ7500 مهاجر ضد كورونا فى اليمن

كتبت ـ هند المغربى

بدأت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة حملة تلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى اليمن، وتهدف الحملة إلى تلقيح حوالى 7500 شخص فى نقاط الاستجابة للمهاجرين فى عدن ومأرب.

حيث وصل 3690 مهاجرا غير يمنى إلى محافظات لحج وحضرموت وشبوة الجنوبية، ووصل 5836 يمنيا عائدا إلى اليمن.

ولفت تقرير الهجرة الدولية أنه لم تبلغ أى أسر نازحة عن أن كوفيد - 19 هو سبب النزوح، حتى الآن وفى ذات السياق استقلبت وزارة الصحة العامة والسكان أكبر كمية حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا وصلت الى 1.2 مليون جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وفرنسا وسلوفاكيا عبر مبادرة كوفاكس.