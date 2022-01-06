الهجرة الدولية: إقامة أول منتدى عالمى للهجرة مايو المقبل

كتبت : هند المغربي

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" ان مايو القادم يشهد أول منتدى دولي للهجرة في شهر مايو، لافتة إلى اجتماع دول العالم وكل الأطراف ذات الصلة بالهجرة لتبادل الخبرات ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة والمشاكل والتحديات التي تواجهها وقال نتطلع لمنتدى ناجح يعود بالنفع على الهجرة والمهاجرين.

وفى وقت سابق أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه "أُجبر أكثر من 84 مليون شخص على ترك منازلهم، ويمثل هذا الرقم زيادة عن عامي 2020 و2019 - وقد شهدا أرقاما قياسية من حيث أعداد النازحين قسرا، في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير " اقترن هذا الارتفاع في أعداد النازحين واللاجئين بانخفاض في التنقل العالمي، بشكل عام، بسبب الصرامة في إجراءات السفر، مما دفع المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، إلى الإعلان أن العالم "يشهد مفارقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية".

وقال أثناء إطلاق أحدث تقرير للوكالة الأممية عن الهجرة العالمية: "بينما تم عزل المليارات من الأشخاص بشكل فعال بسبب كـوفيد-19، فقد نزح عشرات الملايين من الأشخاص الآخرين داخل بلدانهم".

كما حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن اللاجئين والمهاجرين الذين ينتقلون، بدافع الضرورة، قد تضرروا، بشكل خاص، من قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، ووجد الملايين أنفسهم عالقين بعيدا عن ديارهم، وفي أوضاع محفوفة بالخطر.