النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شخص مجهول فى النيل ببولاق أبوالعلا

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيقات حول عثور رجال رجال الإنقاذ النهرى على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره ومجهول الهوية طافية بمياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتوفى للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة . تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص ومناظرة الجثه تبين أنها لشخص فى العقد الرابع اللون يرتدى جميع ملابسه مجهول الاسم والهوية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.