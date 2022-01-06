النيابة تأمر بحبس المتهم بالاعتداء على سيدة فى العمرانية 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بالاعتداء على سيدة والتحرش بها بمنطقة العمرانية فى الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء فى التحريات وأقوال المجنى عليها، وطلبت التحريات التكميلية، لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال سيدة تعرضت للتحرش على يد عاطل بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث قالت إنها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ويلاحقها.

وأضافت، أنها حاولت الابتعاد عنه، ولكنه ظل يضايقها ووجه له بعض الكلمات البذيئة حينما عنفته، وحاول الاعتداء عليها، وحينما تدخل بعض المارة هرب من المكان وتمكنت من تصويره قبل هروبه.

وتابعت، أنها نشرت صورة المتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت تفاصيل مع حدث معها، بهدف تحذير الفتيات، وضبط المتهم، بعدها حررت محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغ من إحدى السيدات والمقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بالعمرانية، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً ، وأنها تمكنت من تصويره ونشرت صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبإستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.