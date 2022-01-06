النواب الأمريكى يقفون دقيقة صمت بقيادة بيلوسى تزامنا مع ذكرى اقتحام الكابيتول

كتب محمد جمال

قادت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى دقيقة صمت على أرضية مجلس النواب اليوم الخميس بمناسبة مرور عام على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ، مع أكثر من عشرة من زملائه الديموقراطيين وعضو جمهوري واحد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووجهت بيلوسي التحية إلى موظفي الكونجرس الذين كانوا في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم - لا سيما أولئك الذين نقلوا الصناديق التي تحتوي على الأصوات الانتخابية المعتمدة بعيدًا عن الغوغاء - وكذلك ضباط الشرطة الذين واجهوا الخطر أثناء الدفاع عن المبنى.

We are forever grateful to the heroes who risked their lives to save the lives of thousands working at the Capitol. In so doing, they saved the life of our democracy too.



We honor their heroism by seeking the full truth of that dark day and preserving our republic. #January6th pic.twitter.com/aKppGGj4rr — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) January 6, 2022

وقالت بيلوسي أثناء ترؤسها لجلسة مبدئية موجزة في مجلس النواب: "في ذلك اليوم والأيام التي تلت ، كانوا المدافعين عن ديمقراطيتنا. ولا تزال شجاعتهم ووطنيتهم ​​مصدر إلهام".

وقالت بيلوسي: "اليوم ، نتقبل المسؤولية على أنها شاقة ومتطلبة مثل أي أجيال سابقة من القيادة". "بينما نتأمل في ذلك اليوم الأكثر ظلمة ، نتذكر أن العصيان لم يهدف فقط إلى مهاجمة المبنى ، ولكن لتقويض الديمقراطية نفسها".

وعبر مبنى الكابيتول ، وقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت في منتصف النهار. ومثلما حدث في مجلس النواب ، فإن الديمقراطيين فقط هم الذين حرصوا على إلقاء خطابات أمام الجمهور للتفكير في مرور عام على الهجوم على مبنى الكابيتول.

بدورها، قالت ايمي كلوبوشار، رئيسة لجنة القواعد والإدارة في مجلس الشيوخ "نحن الشعب عانينا وانتصرنا، ونحن نخصص لحظة الصمت هذه لأولئك الذين وقفوا ، ليس فقط من أجل هذا المبنى ، ليس فقط من أجل الأشخاص الذين عملوا هنا ، ولكن من أجل ديمقراطيتنا ذاتها".

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، إن الحزب الجمهورى يمنع الأمريكيين من الدفاع عن الديمقراطية والحرية فى جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل " الأمريكية.

وأكد أوباما، دون أن يذكر الحزب الجمهورى بالاسم، إن الأصوات البارزة فى الحزب الجمهورى "تعمل بنشاط على تقويض الديمقراطية فى الداخل"، مما يمنع الولايات المتحدة من أن تكون قدوة على المسرح العالمى.

وكتب أوباما: "تاريخيًا، كان الأمريكيون مدافعين عن الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم - خاصة عندما تتعرض للهجوم".

وأضاف: "لكن لا يمكننا أداء هذا الدور عندما تعمل شخصيات بارزة في أحد أحزابنا السياسية الرئيسية على تقويض الديمقراطية في الداخل. لا يمكننا أن نكون مثالاً يحتذى به عندما يكون قادتنا على استعداد لتلفيق الأكاذيب والتشكيك على نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة ".

جاء بيان أوباما اللافت للنظر في نفس الوقت تقريبا عندما وجه الرئيس بايدن توبيخا لاذعا للرئيس ترامب فى تصريحات من مبنى الكابيتول ، الذي اجتاحه حشد عنيف قبل عام واحد.

وأشارأوباما "إن هجوم 6 ينايرأوضح مدى هشاشة التجربة الأمريكية في الديمقراطية حقًا."

ويذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد خلال كلمته فى الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس، أن الشعب والمشرعين عليهم أن يقرروا نوع الأمة التى ستكون عليها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس بايدن: "فى هذه اللحظة، يجب أن نقرر أى نوع من الأمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل العنف السياسي كقاعدة؟ هل سنكون أمة حيث نسمح لمسؤولي الانتخابات الحزبية بإلغاء قانون عن إرادة الشعب؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة، ولكن في ظل الأكاذيب؟ لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون هذا النوع من الأمة. الطريق إلى الأمام هو الاعتراف بالحقيقة"، وأضاف بايدن: "لن أسمح لأحد بضرب خنجر في رقبة ديموقراطيتنا".

وأضاف بايدن: "لم تكن هذه مجموعة من السياح. كان هذا تمردًا مسلحًا. لم يكونوا يتطلعون إلى دعم إرادة الشعب. كانوا يتطلعون إلى إنكار إرادة الشعب، لا تدفنوا الحقيقة" بشأن 6 يناير".

وأشار إلى أن الأمريكيين جميعًا شاهدوا أحداث ذلك اليوم - حشدًا من المشاغبين يحطم النوافذ ويهاجم الضباط ويخرق مبنى الكابيتول، وقال: "هذا لا يتعلق بالتعثر في الماضي. هذا يتعلق بالتأكد من عدم دفن الماضي. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. هذا ما تفعله الدول العظيمة. إنهم لا يدفنوا الحقيقة. إنهم يواجهوها".

ويأتي الخطاب وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.