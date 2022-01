النواب الأمريكى يقفون دقيقة صمت بقيادة بيلوسى تزامنا مع ذكرى اقتحام الكابيتول

قادت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى دقيقة صمت على أرضية مجلس النواب اليوم الخميس بمناسبة مرور عام على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ، مع أكثر من عشرة من زملائه الديموقراطيين وعضو جمهوري واحد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووجهت بيلوسي التحية إلى موظفي الكونجرس الذين كانوا في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم - لا سيما أولئك الذين نقلوا الصناديق التي تحتوي على الأصوات الانتخابية المعتمدة بعيدًا عن الغوغاء - وكذلك ضباط الشرطة الذين واجهوا الخطر أثناء الدفاع عن المبنى.

We are forever grateful to the heroes who risked their lives to save the lives of thousands working at the Capitol. In so doing, they saved the life of our democracy too.



We honor their heroism by seeking the full truth of that dark day and preserving our republic. #January6th pic.twitter.com/aKppGGj4rr